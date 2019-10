Anne Holbach zu Frauen mit Professuren

Kiel

Dass bislang nur jede fünfte Professur mit einer Frau besetzt ist, zeigt, wie viel noch zu tun ist – nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland. Was in der Wirtschaft laut gefordert wird, muss auch für die Wissenschaft gelten: mehr Frauen in Führungspositionen und an den Lehrstühlen.

Es fehlt an weiblichen Vorbildern

Ich habe in Bayern und Berlin studiert. In meinem Bachelorstudium gab es in meinem Fach damals keine einzige Professorin, im Master waren es zwei – und das, obwohl unter den Studierenden der Kommunikationswissenschaft deutlicher Frauenüberschuss herrscht. Doch bislang fehlt es an weiblichen Vorbildern in der universitären Karriere.

Unis haben Frauen lange vernachlässigt

Die akademische Elite war lange männlich geprägt. Über Jahre haben es Hochschulen vernachlässigt, junge Wissenschaftlerinnen zu fördern. Viele entschieden sich auch gegen die Laufbahn, weil unbefristete Arbeitsverträge für die Familiengründung unattraktiv sind. Das spiegelt sich nun in den Statistiken wider, denn bis all die mit Herren besetzten Professuren neu bestückt sind, dauert es. Deswegen darf man aber nicht abwarten und Tee trinken – ohne entsprechende Maßnahmen ändert sich nichts. Die Kieler Uni macht erfolgreich vor, wie es funktionieren kann. Andere könnten sich da etwas abschauen.