Kiel

In einer idealen Welt ginge es in der Politik immer zuerst um die Inhalte und erst dann um Posten und Personen. Doch weil Politik von Menschen gemacht wird, funktioniert es so nun einmal nicht. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass die SPD nach ihrer krachenden Niederlage bei der Landtagswahl als Erstes eine personelle Konsequenz zieht. Parteichefin Serpil Midyatli wird notgedrungen auf ihren Fraktionsvorsitz verzichten. Thomas Losse-Müller wird sie ablösen.

Die Logik dahinter liegt auf der Hand. Als Spitzenkandidat war Losse-Müller die Nummer 1 auf der Liste und direkter Gegenspieler von Ministerpräsident Daniel Günther. Welchen anderen Platz sollte er also in der Fraktion einnehmen? Umgekehrt ist aber auch die Frage erlaubt, warum jemand, der für ein historisch schlechtes Ergebnis steht, nun mit einem bestens dotierten Spitzenjob belohnt wird.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immerhin: Die SPD ist mit der Entscheidung auf dem besten Wege, sich nach der Schlappe neu zu sortieren und in die bereits bekannte Oppositionsrolle zu fügen. Den anderen Parteien steht dagegen noch eine spannende Zeit bevor. Sowohl die FDP als auch die Grünen können sich zu Beginn der morgigen Sondierungsgespräche Hoffnungen machen, weitere fünf Jahre Teil der Landesregierung zu sein. Entweder allein mit der CDU oder zu dritt.

Fest steht bislang nur, dass Daniel Günther Ministerpräsident bleiben wird. Wen er sich an seine Seite holt, wird von den handelnden Personen abhängen – und davon, ob alle Partner bereit sind, auf Augenhöhe zu verhandeln. Dass eine geschwächte FDP am Ende wieder genauso viele Minister stellen darf wie die erstarkten Grünen, darf allerdings bezweifelt werden. Meint Günther es ernst mit Jamaika, müsste ihm schon ein kleines Wunder gelingen.