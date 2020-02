C. Hiersemenzel: Günthers Risiko

Kiel

Im Spätherbst 2016 hatte er den glücklosen Ingbert Liebing als Parteichef beerbt, und damals galt das Votum des Landesparteitags für ihn mit 81 Prozent bei keinem Gegenkandidaten als „ehrlich“. Seit die Landtagswahl im Mai 2017 dann aber zum Triumphzug geriet, steht Günther unangefochten an der Spitze – wenn es um sein Regierungsgeschäft geht. In Personalfragen an der Bundesparteispitze dagegen sollte er sich der Unterstützung nicht zu sicher sein.

Der liberale Günther ist für den liberalen Laschet

Schon lange galt es als offenes Geheimnis, dass der liberale Kieler Regierungschef eine Kandidatur seines ebenso liberalen Düsseldorfer Kollegen Armin Laschet unterstützen würde. Zumal er aus seiner Skepsis gegen Friedrich Merz ohnehin kein Geheimnis machte. Dessen Forderung nach einem vorzeitigen Ende der Merkel-Amtszeit bezeichnete Günther rüde als „Debatte, die von älteren Männern geführt wird, die vielleicht nicht ihre Karriereziele in ihrem Leben erreicht haben“. Das saß.

Es droht Kreditverlust bei den eigenen Leuten

Zugleich ballten aber konservative Männer in Günthers Landesverband die Fäuste. Zwar sind die Stimmen der Merz-Befürworter derzeit auffällig leise, weil sich Laschet den konservativen Spahn ins Boot geholt hat. Was passiert aber, wenn Laschet Kanzlerkandidat wird, er die Wahl versemmelt und am Ende der Grünen-Charismatiker Robert Habeck gewinnt? Günther würde damit unter den eigenen Leuten im Norden deutlich an Kredit verlieren.

