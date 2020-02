C. Hiersemenzel: "Maximalforderungen"

Kiel

Tatsächlich müsste sich das Leben der Menschen erheblich ändern, wollte man den Ausstoß der Treibhausgase auf ein Minimum beschränken. Allein ein Blick auf die Windkraft lässt einen erschaudern: In den nächsten zehn Jahren müsste sich die erzeugte Menge an Land im Vergleich zu 2016 verdreifachen, bis 2050 sogar vervierfachen. Auf See müsste sie sich gar verzwölffachen. Turbinen, so weit das Auge reicht? Über die Belastung wird zu reden sein.

Es kommen viele Brocken auf uns zu

Auch der künftige Fleischverzehr wirft Fragen auf. Eine angesteuerte Reduktion des Konsums um 60 Prozent würde private Speisepläne durcheinanderwirbeln, ließe sich vermutlich nur über Preise steuern und erzeugte vor allem Futterneid. Drastisch erhöhte Energiepreise bergen erhebliche soziale Unwuchten. Und energetische Gebäudesanierungen sind nur dann umsetzbar, wenn private Eigentümer dazu finanziell in der Lage sind.

Klimapolitik erfordert Fingerspitzengefühl

Umweltminister Jan Philipp Albrecht wird seine grünen Visionen nicht eins zu eins umsetzen können. Und natürlich sind Optimismus und Kreativität das Gebot der Stunde, weil sich Klimawandel nicht wegdiskutieren lässt. Klar wird aber, dass mit der Studie Maximalvorgaben auf dem Tisch liegen, die Fingerspitzengefühl erfordern. Landesregierungen brauchen auch künftig Mehrheiten in der Bevölkerung. Wer lässt sich schon gern die Wurst vom Brot nehmen?

