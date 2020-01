Hiersemenzel: Nein zum Schleierverbot ist irrational

Kiel

Warum schalten die Grünen in einer Frage auf stur, die selbst in den eigenen Reihen umstritten ist? Die Debatte um ein Verbot von Vollverschleierungen an Schleswig-Holsteins Hochschulen entzündet sich zwar an einem Einzelfall: Eine Studentin deutscher Herkunft, ehemals protestantisch-evangelikal und zum Islam konvertiert, erregt mit ihrer extremen Auslegung religiöser Freiheit Widerstand beim Uni-Präsidium.

Hinter dessen Hilferuf steht allerdings eine Grundsatzfrage: Wo endet Wissenschaftsfreiheit? Dass die Grünen auch über die neue, wirklich breite Brücke des CDU-Kompromissvorschlags nicht gehen wollen, hat vermutlich zwei Gründe.

Erst vergangene Woche mussten sie auf der Bühne des Landtags herbe Niederlagen einstecken. Ihr Widerstand zum Bau der A20 wurde ebenso in Bausch und Bogen zurückgewiesen wie ihr Anliegen für ein Tempolimit auf Autobahnen und ihre Skepsis gegenüber dem Marineschiffbau. Daran kauen sie noch heute.

Und so oft die drei Jamaika-Partner auch feststellen mögen, wie normal unterschiedliche Positionen in einer Koalition sind: Die geballte Ladung an Häme müssen die Grünen erst einmal verkraften. Da fällt es umso schwerer, selbst von irrationalen Positionen wie zum Schleierstreit abzurücken.

Zumal die neuesten Umfrageergebnisse den Grünen ein nie dagewesenes Selbstbewusstsein einpumpen. Sollten die Prognosen tatsächlich eintreten, können sie sich 2022 selbst aussuchen, ob sie mit der CDU koalieren wollen. Oder doch lieber mit der SPD.

