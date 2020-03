Einen echten Durchmarsch hat Thomas Haß am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Schwentinental hingelegt. Wer den 52-jährigen Schulleiter einmal kennengelernt hat, der kann sagen: Seinem Nachnamen macht er absolut keine Ehre, schreibt Sibylle Haberstumpf in ihrem Kommentar.