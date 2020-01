Hiersemenzel: "Mal eine gute Nachricht"

Kiel

Entsprechend weit ist der Norden mit seiner Westküstenleitung gekommen, und das ist tatsächlich mal eine gute Nachricht in einer Zeit, in der in Schleswig-Holstein so vieles ewig zu dauern scheint. Der Ausbau der Windkraft zum Beispiel.

Zurück zur Pionierrolle

Wenn hoffentlich zum Jahresende gerichtsfeste Regionalpläne vorliegen und Energiefirmen wieder investieren dürfen, könnte sich der Norden Stück für Stück seiner einstigen Pionierrolle in Sachen erneuerbarer Energien zurückerobern. Dafür ist ein leistungsfähiges Leitungsnetz die Grundvoraussetzung. Millionenteurer Geisterstrom schmälert den Rückhalt in der Bevölkerung empfindlich. Kein Wunder also, dass Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gestern das visionäre Ziel ausgab, dass in Schleswig-Holstein die Lichter schon bald vollständig über Öko-Strom angehen.

Öko-Strom als Exportmarke des Nordens

Es wäre falsch anzunehmen, dass die Landesregierung angesichts fehlender Einspeisekapazitäten über das Ausbaumoratorium froh sein müsse. Abgewanderte Unternehmen sind nur mühsam zurückzugewinnen. Und Öko-Strom aus Schleswig-Holstein könnte über Deutschlands Grenzen hinaus zur Exportmarke werden. Da ist es ärgerlich, dass der Südlink noch immer auf sich warten lässt. Diesen Flaschenhals kann auch ein engagierter Umweltminister nicht wegloben.

