Kiel

Es ist beruhigend zu wissen, dass die Polizei auf so dramatische Einsatzlagen gut vorbereitet ist. Beunruhigend lang aber ist mittlerweile die Serie schwerer Pannen in der JVA Lübeck. Der Hinweis darauf, dass dort eben die ganz harten Jungs inhaftiert sind, greift zu kurz – gerade weil die Häftlinge besonders gefährlich sind, muss alles Menschenmögliche getan werden, um die Beschäftigten zu schützen.

Es gibt eine Sicherheitslücke

Wenn ein als rücksichtslos eingestufter Gefangener ein Brotmesser in seinen Besitz bringen und damit die Therapeutin bedrohen kann, dann muss man feststellen: Es gibt offenbar eine Sicherheitslücke. Leidtragende ist die junge Psychologin, der man wünscht, dass sie einen Weg findet, die Stunden der Angst bald zu verarbeiten.

Es gibt viele offene Fragen

Aufgabe der Justizministerin ist es nun, sauber Fehler aufzuarbeiten und zu prüfen, ob nicht doch strukturelle Defizite in Lübeck abzustellen sind. Den ersten richtigen Schritt hat Sabine Sütterlin-Waack getan, als sie am Montag sofort ins Gefängnis fuhr. Falsch war, dass sie gestern die Polizeispitze bei der Pressekonferenz in Kiel alleingelassen hat. Das Drama geschah in ihrem Verantwortungsbereich. Es gibt noch viele offene Fragen, die die Ministerin beantworten muss.

