Kiel

Sie ärgern sich zu Recht, dass in voll besetzten Urlaubsfliegern, in Zügen, Friseursalons, Kneipen, im Spaßbad und am Strand überall die Abstände rasch wieder zusammenschnurren, während den Theatern und Konzerthäusern trotz umfangreicher Sicherheitskonzepte eine wirtschaftlich sinnvolle Saalbelegung längerfristig verweigert wird.

Stillstand in geschlossenen Räumen

Auch die Landesregierung von Schleswig-Holstein folgt mit ihren Corona-Lockerungen zuverlässig seriös ihrem Stufenplan und gewährt ab kommenden Montag Open Air etwas mehr Luft beim Aufstellen der Bestuhlung unter dem weiten Regenhimmel zwischen den Meeren. Aber das Live-Erlebnis von Musik, Schauspiel oder Kabarett in geschlossenen Räumen wird weiterhin ausgebremst bis verhindert.

Anzeige

Es muss stärker differenziert werden

Weitere KN+ Artikel

Es reicht nämlich nicht, die Anzahl der zugelassenen Personen in Theorie zu vergrößern, sondern es gilt, auch die Art der Veranstaltungen stärker zu differenzieren: In Konzerten, Theatern, Kinos, bei Lesungen oder Vorträgen, in denen das Publikum still auf seinem Platz sitzt, müsste der Abstand nicht dasselbe Maß haben wie in dynamisch durchmischten Veranstaltungen. Annähernde Rentabilität ist eben nicht nur für Fluggesellschaften existenziell, sondern auch für die Veranstaltungsbranche, die mit 130 Milliarden Umsatz im Jahr und 1,5 Millionen Mitarbeitern die sechstgrößte Wirtschaftsbranche in Deutschland darstellt. Bohème bald, Bordell nein – so müsste die Formel heißen.

Lesen Sie dazu: Veranstaltungen, Konzerte, Bäder: Das ändert sich in Schleswig-Holstein

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier