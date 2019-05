Neuwittenbek

Das Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau hat in den vergangen Monaten gezeigt, dass Behörden nicht stur sein müssen. Um so verwunderlicher ist es, dass der ohnehin nicht brillante Nahverkehr aus den Kanalgemeinden nach Kiel und zurück plötzlich fast auf Null gefahren wird. Haben Behörde und Busunternehmen Autokraft etwa nicht miteinander kommuniziert? Oder wurden sie sich nicht einig? Hoffte man etwa, dass das Wegstreichen von 19 (!) Abfahrten pro Woche nicht auffällt? Wohl dem, der Auto fährt, heißt hier die Schlussfolgerung. Das miese Image des Überlandverkehrs bestätigt sich an dieser Stelle einmal mehr. Fahrgäste gewinnt man so jedenfalls nicht.