Gettorf

Gern wird den Parteien vorgeworfen, sie kollaborierten heimlich. Sie seien „die da oben, die machen, was sie wollen, die über Köpfe hinwegbügeln“. Auch in Kleinstädten und Gemeinden wird das über soziale Netzwerke verbreitet. Die da oben? In Gettorf erfährt man auf Schritt und Tritt, dass Kommunalpolitiker Nachbarn sind, Mitstreiter im Verein, Eltern von Freunden der Kinder.

Demokratie braucht Pflege

Um ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Gestaltung Gettorfs mit den wenigen freien Finanzmitteln zu erleben, ihnen auf die Finger zu schauen oder selbst mitzureden, braucht man nur eine der stets öffentlichen Sitzungen zu besuchen. Aber Fehlanzeige, fast keiner kommt. Das Bündnis kann ein Weg sein, Nachbarn, Sportsfreunden, Freundeseltern daran zu erinnern: „Die Demokratie gehört allen. Wenn wir sie nicht pflegen, wird sie überwuchert.“ Hut ab!

