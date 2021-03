Kiel

Kaum machte die Öffnung der Sportstätten die Runde, kaum fiel das Wort Fitnessstudios, schossen die Erwartungen, gerade in den sozialen Netzwerken, in die Höhe – nur dass die Studios diesen Erwartungen nicht gerecht werden können.

Lesen Sie dazu: Nur kleine Fitnessstudios öffnen in Schleswig-Holstein

Eine nur sehr kleine Perspektive

Die großen Anlagen kann man nicht mit wenigen Personen sinnvoll betreiben. Hat Schleswig-Holstein hier zu viel des Guten zu versprechen? Ja, scheint so. Aber man denke nur einmal daran, dass, anders als bei uns, in zwölf Bundesländern die Golfplätze geöffnet sind. Eine Perspektive muss her, sagen viele Unternehmer. Das hier ist wirklich nur eine klitzekleine Perspektive. Nicht nur für die Fitnessstudios, auch für andere Bereiche ist die Zeit leider noch nicht gekommen – auch wenn die Erwartungen riesengroß sind.