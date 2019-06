Kiel

Das kann man auch an der Zahl der neu gebauten Hotels sehen – oder sogar an der wachsenden Zahl der gigantischen Kreuzfahrtschiffe, gegen die bereits demonstriert wird. Grundsätzlich ist es eine positive Entwicklung, wenn die Urlauber ihr Geld vor der eigenen Haustüre ausgeben und lange Flugreisen gegen kurze Fahrten eintauschen.

Es wird voller an den Küsten

Und doch: Es wird voller in den Urlaubsgebieten, die Preise ziehen an, die Touristenströme beginnen, manche Menschen zu nerven. Aber das werden wir hinnehmen müssen, wenn wir den Urlaub vor der eigenen Haustür wollen – wegen der Wertschöpfung, die da winkt, und aus umweltpolitischen Überlegungen.

Wachküssen reicht nicht

Dass sich im Norden das Binnenland eine Scheibe von diesem Kuchen abschneiden will, ist verständlich. Schließlich liegen zwischen Ostholstein und Nordfriesland etliche attraktive Gebiete. Doch um nennenswert mehr Urlauber anzulocken, bedarf es schon mehr als eines „Wachküssens“. Schließlich konkurrieren diese Regionen, anders als die Küste, mit Urlaubsgebieten in ganz Deutschland, das vor allem ein Binnenland ist. Das heißt: Die Angebote und die Infrastruktur müssen sich stark verbessern, das Marketing auch. Und nicht zuletzt gehört dazu, dass wir die vielen zusätzlichen Urlauber am Ende auch willkommen heißen.

