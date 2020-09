Kiel

Der Maschinenbau in Baden-Württemberg etwa oder Fahrzeugindustrie und Automobilzulieferer in Bayern müssen da schon kräftiger Federn lassen. Und begrenzt konnte die Landespolitik auch gegensteuern, etwa, indem der Tourismus ein bisschen schneller hochgefahren wurde als in den Nachbarländern.

Eben viel Schatten auch ein wenig Licht

Diese Erkenntnis hilft auf den Werften, wo Fachkräfte um Jobs bangen, im verarbeitenden Gewerbe oder in der Veranstaltungswirtschaft nicht viel weiter – sie alle sind schwer von der Krise gezeichnet. Aber sie zeigt doch, dass es neben viel Schatten auch ein wenig Licht gibt, dass in einigen Branchen die Krise nicht ganz so extrem zuschlägt. Auch wenn Industrie oft mehr Wertschöpfung bringt als Dienstleistungen: Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, in einigen Feldern nicht stark vertreten zu sein. Dagegen gibt es Branchen wie den Energiesektor mit Wind und Wasserstoff, die weniger unter der Corona-Krise leiden, oder Hightech-Firmen, die in Digitalisierung und Gesundheitswirtschaft aktiv sind.

Der Winter wird für viele Branchen sehr hart

Gewiss, 3,8 Prozent sind immer noch ein dickes Minus. Viele Bereiche wie der Tourismus gehen in einen sehr harten Winter, und die „Aufholjagd“ nach der Corona-Krise hat noch nicht begonnen – es gibt im Norden einige Branchen mit klaren Perspektiven.

