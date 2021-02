Kiel

Inzwischen hat zwar langsam eine Erholung eingesetzt. Doch Verschrottungswellen haben Lücken in die Flotten gerissen. Im Schatten der Krise feiert dafür ein Schiffstyp sein Comeback, der vor 20 Jahren noch zum Auslaufmodell erklärt worden war. Der klassische Stückgutfrachter ist nicht totzukriegen.

Wachsender Bedarf für schwere Güter

Im Gegenteil: Wer sich am Nord-Ostsee-Kanal die Schiffe genau anschaut, sieht immer öfter Frachter mit zwei oder drei wuchtigen Kränen und meist sperriger Ladung an Deck. Der Bedarf an Tonnage für schwere und unhandliche Güter wächst. Denn es gibt mehr und mehr Projektladung, die sich nicht in die genormten Container stopfen lässt. Mal sind es Flügel für Windanlagen, mal Turbinen, Baumaschinen oder Kraftwerksteile.

Frachter trotzen der Pandemie

Der Trend zum Schwerguttransport mit klassischen Frachtern wächst also. Die deutschen Reedereien haben diese Entwicklung erkannt und investiert. Da zudem die Stückgutfrachter wieder größer werden, wuchs auch ihr Tonnageanteil von einst sieben auf jetzt über zehn Prozent der deutschen Handelsflotte. Dazu kommt eine überraschende Erkenntnis: Dieser Schiffstyp ist anscheinend kaum anfällig für Pandemien. Neue Industrieanlagen und Kraftwerke werden auch während der Corona-Krise weiter in aller Welt gebaut.