Ein Elend direkt unter den Augen des Landtags: An der Kiellinie befindet sich der Anleger der Wasserschutzpolizei. Doch das, was dort zur Abwehr maritimer Gefahren an Booten liegt, ist mehr ein Reparaturstau zur See als eine vorzeigbare Flotte für mehr Sicherheit auf der Förde, meint Frank Behling.