Mit einer normalen Geburt und Kindern, die chronisch und nicht lebensgefährlich erkrankt sind, ist kein Geld in unserem Gesundheitssystem zu machen. Schleichend ist der Notfall in der stationären Kinderversorgung in Herbst- und Winterzeiten zum Regelfall geworden: Kinder werden triagiert – also nach Priorität ei...