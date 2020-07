Kiel

Die Nordmänner sind extrem gute Kunden: Erstens sind sie finanziell überdurchschnittlich gut ausgestattet, und das Geld sitzt auf Reisen meist locker. Vor allem aber sind die Preise hier im Vergleich zum Heimatland gerade in der Gastronomie überaus günstig. Da greift man gerne zu.

Abstandsregel, aber keine Maskenpflicht

Doch schon gestern zeichnete sich ab, dass das Kiel-Erlebnis in Corona-Zeiten gewöhnungsbedürftig ist. Denn in Norwegen gilt wie in Schweden zwar die Abstandsregel, aber eben keine Maskenpflicht. Es ist also noch keineswegs sicher, dass das Geschäft mit den Norwegern so brummt wie in alten Zeiten.

Anzeige

Unbedingt auf Hygieneregeln achten

So gesehen haben es die Deutschen, die endlich wieder nach Norwegen reisen dürfen, deutlich einfacher. Sie können die lästige Maske im Urlaub ablegen. Die meisten zieht es ohnehin in die Natur – heißt: wenige Menschen, viel frische Luft und damit eine deutlich geringere Infektionsgefahr. Die ist bekanntlich in Norwegen mit 9000 Infizierten und 253 Corona-Toten deutlich geringer als im Nachbarland Schweden. Kommen dort auf eine Million Einwohner 544 Tote, sind es in Norwegen gerade einmal 48. Verständlich, dass die Norweger fordern: Das muss auch so bleiben. Deshalb sollten Urlauber unbedingt Rücksicht nehmen und die Hygieneregeln beachten. Damit die Norwegen die Schotten nicht wieder dicht machen.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie dazu: Skandinavien-Tourismus nimmt wieder Fahrt auf

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier