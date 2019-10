Jördis Früchtenicht zu Bettensperrungen

Kiel

Bitter vor allem für die Patienten, die nun unter Umständen eine länger geplante Behandlung verschieben müssen. Es ist aber richtig, Betten nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn die Versorgung durch fachkundiges Personal sichergestellt ist.

Arbeitsbedingungen für viele nicht attraktiv

Pflegekräfte wird es jedoch nicht plötzlich in ausreichender Zahl geben. Die Arbeitsbedingungen in dem Bereich sind für viele nicht attraktiv. Manches wird man nicht ändern können. So wird es für Pfleger wohl immer Schichtdienst und Wochenendarbeit geben. Anderes versuchen die Kliniken, mit verschiedenen Maßnahmen zu verbessern. Eine Kinderbetreuung etwa, die zu den Arbeitszeiten der Beschäftigten passt, kann junge Menschen im Beruf halten, die gerade eine Familie gegründet haben. Auch unbefristete Arbeitsverträge nach der Ausbildung steigern die Attraktivität einer Stelle.

Die Arbeitsbelastung ist zu hoch

Ein großes Problem bleibt letztlich erhalten: Die Arbeitsbelastung in den Pflegeberufen ist zu hoch. Kliniken und Politik sind in der Pflicht, tragfähige Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Doch auch wir als Gesellschaft sind gefragt, denn letztlich bedeutet eine geringere Belastung für die einzelnen Pflegekräfte, dass sich der Personalschlüssel verändern muss – das wird teuer werden, und die Gemeinschaft wird es bezahlen müssen. Dazu müssen wir bereit sein.

Von Jördis Früchtenicht