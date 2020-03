J. Bickel: Aufklärung und Sanktionen

Kiel

Stinkende Müllhaufen am Straßenrand und Glasscherben auf dem Gehweg: Einige Anwohner stellen ihren Müll einfach vor die Haustür oder werfen ihn sogar aus dem Fenster. Was das für ihre Mitmenschen bedeutet, scheint den Müllsündern egal zu sein. Dabei ist der Müll nicht nur unschön anzusehen – sondern teilweise gefährlich.

Illegaler Müll: Stadt Kiel muss die Ursachen bekämpfen

Was passiert, wenn Kinder in Glasscherben treten oder mit Schadstoffen in Kontakt kommen, die auf öffentlichen Plätzen entsorgt werden? Mit diesen Fragen muss sich auch die Stadt Kiel beschäftigen – und ist bereits dabei. Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel nimmt illegalen Müll auf seinen Touren direkt mit, in Problemvierteln werden mehr Mülleimer aufgestellt. Um die Zahl der Müllberge dauerhaft zu reduzieren, müssen aber die Ursachen bekämpft werden. Abfallerziehung in Schulen, mehrsprachige Flyer und gemeinsame Abfallsammeltage: Die Stadt Kiel plant bereits einige Aktionen.

Die Sensibilisierung der Anwohner ist ein wichtiger Schritt, aber nicht der einzige. Denn viele Müllsünder interessieren sich gar nicht für das Wohl ihres Stadtteils. Deswegen gilt: Die Präsenz des Ordnungsdienstes in Problemstadtteilen muss verstärkt werden, um Verursacher zu identifizieren und zur Kasse zu bitten. Eine Mischung aus Dialog und Sanktionen könnte dafür sorgen, dass Kiels Straßen wieder sauberer werden.

