Kiel

Eine Kunstausstellung mit politisch unspektakulärem Inhalt zu canceln und damit die Kunst nach schmerzhafter Abstinenz in Pandemiezeiten erneut einzuschränken, das war keine kluge Entscheidung der Stadt.

Natürlich ist die Stadtverwaltung zur Neutralität verpflichtet. Nicht nur vor Wahlen. Wer käme aber auf die Idee, der Stadt Parteilichkeit im Zusammenhang mit einer Kunstaktion vorzuwerfen, die sie gar nicht selbst kuratiert hat? Kunst und Künstler für den Prima-Kunst-Container werden von einem unabhängigen Verein ausgewählt. Er soll explizit junge Schaffende einladen, um den Dialog nach Kiel zu holen.

Die Stadt Kiel hätte es besser wissen müssen

Der Dialog über genau diese Installation wäre nicht mal sonderlich kontrovers ausgefallen. Selbst in der hiesigen CDU ist der Direktkandidat Hans-Georg Maaßen höchst umstritten. Erst kürzlich stellte die Kieler CDU-Bildungsministerin Karin Prien in einer Talkshow die Frage, was Maaßen in der CDU zu suchen hätte.

Prien ist immerhin im Zukunftsteam von Kanzlerkandidat Armin Laschet. Sie gab indirekt zu, Maaßen für nicht wählbar zu halten. Und auch Laschet kam jüngst in Erklärungsnot als er von Kindern in einem Interview auf dem Sender Pro Sieben nach den Vorzügen seines Parteikollegen Maaßen gefragt wurde.

Vor diesem Hintergrund ist die Installation der Künstler „Rocco und seine Brüder“ keine große Provokation. Die Ausstellung wäre wohl eine Randnotiz geblieben. Ihr Verbot aber bescherte massenhaft Proteste im Netz. Die Stadt Kiel hätte es wissen müssen. Spätestens seit Böhmermanns Schmähkritik an Erdogan ist bekannt, dass es keine gute Idee ist, Kunst zu verbieten.