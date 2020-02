40 Prozent der diesjährigen SHMF-Konzerte werden in die Rubrik Pop, Rock, Jazz & Co eingeordnet. Es ist gut und zeitgemäß, nicht streng zwischen E und U zu trennen, vielmehr die Qualität von Musik in den Vordergrund zu stellen, auch ihr Potenzial, Hörer zu erreichen, kommentiert Konrad Bockemühl.