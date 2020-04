M. Schaack: Zeit für eine WM-Absage

Kiel

Im durch die Pandemie verursachten Terminchaos liegt auch die Chance, sich endlich aus dem Hamsterrad zu befreien. Der erste Schritt sollte eine Absage der Weltmeisterschaft im Januar sein.

Ein chaotisches Szenario droht

Mit der WM droht den Top-Spielern folgendes Szenario: ein später Bundesliga-Start, in der Hoffnung, Geisterspiele zu vermeiden, Liga-Spiele an Weihnachten und kurz vor Silvester mit dem Final Four das erste von vier Großereignissen binnen acht Monaten. Direkt im Anschluss die WM in Ägypten, im Mai das nächste Champions-League-Final-Four. Und im Juli das Highlight vieler Karrieren: Olympia. Zwischendurch der Alltag in einer durch fehlende Absteiger aufgestockten Liga.

Auf eine Champions-League-Endrunde als Einnahmequelle können die finanziell schwer angeschlagenen Klubs nicht verzichten. In der Liga gibt es kein Termin-Einsparpotenzial, der DHB-Pokal-Wettbewerb ist bereits so gut wie abgesagt, Olympia gesetzt. Bleibt die WM und rund vier Wochen Luft, die ihre Absage verschaffen würden.

Große Chance auf besseren Terminplan

Frühere Diskussionen, Welt- und Europameisterschaften nicht im jährlichen Wechsel auszutragen, scheiterten trotz Belastungs-Debatte am Geltungsbedürfnis von IHF und EHF. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sollten diese Verbände den Kalender nachhaltig entzerren und ihre Turniere auch künftig jeweils im Vierjahresrhythmus stattfinden lassen. Dann hätte die Corona-Krise am Ende für den Handball auch eine gute Seite gehabt.

