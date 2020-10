Kiel

Denn es war zu sehen, dass die Zebras zum wiederholten Male in der noch jungen Saison auch den Kopf verloren. So zeichnen sich zweierlei Faktoren ab, die in dieser Spielzeit über Titelgewinne mitentscheiden werden.

Große Löcher in der Personaldecke

Da ist einmal die Personaldecke, die bei den Zebras gerade große Löcher offenbart. Lukas Nilsson gehen zu lassen, hat sich als – damals freilich nicht vorhersehbarer – Fehler erwiesen. Seit der Verletzung von Nikola Bilyk agiert der THW mit Notlösungen. Dem Selbstverständnis der Zebras zufolge dürfte das aber keine Auswirkungen auf die Ansprüche an die eigene Leistung haben. Aber es hat offensichtlich Auswirkungen auf die mentale Stärke der verbliebenen Leistungsträger, wenn die Wechselmöglichkeiten stark eingeschränkt sind.

Corona belastet zusätzlich

Hinzu kommt Faktor zwei in dieser Saison: Die Spiele unter Corona-Bedingungen mit Maskenpflicht außerhalb des Spielfelds, streng einzuhaltenden Laufwegen und geänderten Reise-Routinen sollen kein Faktor sein, sind es vielleicht aber doch, wenn nicht alles rund läuft.

Das Spiel gegen Flensburg weist die Richtung

Damit die Begleitgeräusche nicht noch lauter werden, müssen die Kieler nun gegen Flensburg gewinnen. Ein richtungsweisendes Spiel. Verlieren sie es, steht die Mannschaft früh mit dem Rücken zur Wand und muss noch mehr Druck aushalten. Gelingt die Trotzreaktion, könnte das die Zebras nachhaltig zusammenschweißen. Dazu aber müssen sie Kopf und Körper in Einklang bringen.

