Michael Kluth zu neuen E-Bussen für Kiel

Vorsicht an der Bussteigkante: Die neuen E-Busse nähern sich lautlos. Und sie stinken nicht nach Diesel. Sie sind nicht zu hören und nicht zu riechen. Für diese lokalen Vorzüge können Kielerinnen und Kieler die 36 Elektrobusse, die die KVG vom August 2020 an in Betrieb nimmt, nur begrüßen.