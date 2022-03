Schwentinental

Eigentlich ziehen am Bike Trail in Schwentinental alle an einem Strang. Waldbesitzer, Forstverwaltung und Jugendliche versuchen seit Jahren, eine Lösung für das Mountainbiking im Wald zu finden.

Ein angebliches Fahrverbot sorgte zuletzt für Verwirrung, das die Naturschutzbehörde aber niemals ausgesprochen haben will. Brauchen die jungen Sportler auf ihren Bikes also nicht auf die Bremse zu treten? Die Naturschutzbehörde ist jetzt am Zug und sollte für Klarheit sorgen.

Denn offensichtlich scheint keiner der Beteiligten etwas gegen eine rechtlich abgesicherte Nutzung des Bike Trails zu haben: Also, lasst die Jugendlichen fahren! Ansonsten könnte sich das Problem in andere sensible Bereiche des Waldes verlagern. Und damit wäre dem Naturschutz ganz sicher nicht gedient.