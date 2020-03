Wieczorek: Stau in der Verkehrspolitik

Bereits mehrere Generationen setzen sich mit dem Infrastrukturprojekt im Kieler Süden auseinander. Jetzt ruft die angedachte zweite Autobahnanbindung Kiels wieder Aktivisten auf den Plan. Jenseits aller Pro- und Kontra-Argumente ist das vor allem ein Beleg dafür, wie behäbig Politik und Rechtslage Großprojekte in Deutschland machen. Das ist ein Problem.

So zeigten die „Klimagürtel“-Vertreter auf ihrer Veranstaltung einen Ausschnitt aus dem Falk-Straßenatlas von 1971, in dem die Südspange bereits angedacht war. 1971! Das ist fast 50 Jahre her. Sicherlich, über die Jahre sorgten unterschiedliche Faktoren dafür, dass es im südlichen Kieler Straßennetz nicht so richtig voranging.

Welche Straßen sind noch notwendig?

Offenbar ist aber das Resultat: Im Norden eine chronisch überlastete B 76, im Süden wandelt sich die B 404 sehr langsam, aber auch sehr sicher zur A 21. Und in der Mitte? Als Autogerechtigkeit noch der entscheidende Maßstab war, wäre eine Mehrheit für den Lückenschluss leicht zu haben gewesen. Heute stehen wir vor Klimawandel und Verkehrswende und müssen uns fragen, welche neuen Straßen noch notwendig sind.

Charmanterweise gibt es auf der dem Individualverkehr abgeneigten Seite ein ähnliches Problem: Die Kieler Straßenbahn wurde 1985 von den Schienen genommen. Jetzt bereuen das viele – aber auf eine Stadtbahn sollen alle bis 2030 warten. Heute etwas beschließen, was übermorgen kommt, wenn es keiner mehr braucht? Wenn wir zeitgemäße Verkehrspolitik machen wollen, sollte sich an solchen Zyklen ganz schleunig etwas ändern.

Weitere Kommentare finden Sie hier.