Ruth Bender zum Literatur-Nobelpreis

Kiel

Spätestens aber für „Immer noch Sturm“ (2011), die widerborstig filigrane slowenisch-deutsche Familiengeschichte von Peter Handke, die sich ganz schnell ins Universelle weitet. Ein Beispiel für Handkes Kunst, im Schreiben über sich selbst die Gesellschaft zu erfassen. In dieser fantastisch im Ungefähren schillernden Sprache und für seine grantelige Provokation.

Originalität und Widerständigkeit

Dass Handke immer mal wieder auch daneben gelegen hat, in seinem zweifelhaften Rechtfertigungsversuch der serbischen Kriegsverbrechen etwa oder der latenten Macho-Attitüde, nimmt man dabei heute eher als Ausweis seiner Originalität und Widerständigkeit. Und weil der Autor etwa in Frankreich ähnlich geehrt wird wie im deutschsprachigen Raum, passt die Wahl auch als Europa-Verstärker.

Eine gute Wahl

Was gleichermaßen für Olga Tokarczuk gilt: Die Polin und der Österreicher machen sich weniger Konkurrenz, als dass sie einander ergänzen. Tokarczuks Zugriff auf die Wirklichkeit ist ähnlich unbequem und tiefgründig, auch sie erfasst die Welt in einer Vielfalt der Stimmen. Die Entscheidung für zwei literarische Widerständler passt als Kommentar in die aufgestörte Gegenwart. Eine gute Wahl also, die das Nobelpreiskomitee getroffen hat. So bringt sich die arg beschädigte Institution endlich wieder als ernst zu nehmende Größe ins Gespräch. Höchste Zeit!