Sebastian Ernst zum Weltraumbahnhof

Kiel/Jagel

Vor dem Hintergrund von Stuttgart 21 und BER vielleicht nachvollziehbar. Außerdem: Wer an Raumfahrt denkt, denkt an Neil Armstrong aus den USA oder an Juri Gagarin aus der Sowjetunion und nicht an einen Militärflughafen irgendwo in Norddeutschland.

Dabei erscheint ein Weltraumflughafen für Deutschland mit seinem starken Mittelstand durchaus sinnvoll. Das gilt besonders für den Norden: Wer hochspezialisierte Bauteile für U-Boote bauen kann, kann mit Sicherheit auch Raketenbauteile herstellen. Industrie würde sich ansiedeln, Arbeitsplätze würden entstehen. Das gilt auch für Jagel. Der Fliegerhorst in der Nähe von Schleswig ist Experten zufolge eine sinnvolle Alternative zu den bereits diskutierten möglichen Standorten Nordholz und Rostock-Laage. Dass Anwohner dort einem solchen Projekt wahrscheinlich zunächst mit Skepsis begegnen würden, ist nur allzu verständlich. Wer weiß schon, wie viel Lärm so ein Raketenstart macht. Und was ist, wenn Teile vom Himmel fallen?

Dabei muss man bedenken: Eine Rakete ist kein Linienbus, Starts würden nur zu bestimmten Terminen und in klar abgesteckten Zeitfenstern stattfinden. Das würde zumindest die Lärmbelastung einschränken. Stünde in Schleswig-Holstein ein Weltraumbahnhof, wäre das ein riesiger Imagegewinn – auch mit Blick auf andere Großprojekte.