Müller: "Grüne kämpfen um die Mitte"

Kiel

Trotz der umstrittenen Ansichten von Landes- beziehungsweise Kreisverband erzielen die Grünen bei Umfragen immer neue Rekordwerte. Doch wie lange hält dieser Trend noch an? Mit dem Nein zum Schleierverbot oder der Marine-Verbannung lösen die Grünen bei vielen Menschen Kopfschütteln aus. Damit läuft die Partei Gefahr, Wähler wieder zu verlieren, die sich ihr erst neu zugewandt haben.

Die Grünen streben nach Macht und wollen in die Regierung, das ist nicht verwerflich und absolut nachvollziehbar. Nie standen die Chancen besser als jetzt. Damit das so bleibt, müssen sie aber auch Realpolitik machen, und dass da einige Verbände querschießen und an radikalen Standpunkten festhalten, kann führenden Politikern nicht gefallen. Nicht anders ist zu erklären, dass sich Parteichef Robert Habeck mit einem Machtwort in den Streit um das Verbot der Vollverschleierung mischte.

Habeck und Heinold nehmen Ärger in Kauf

Nun tut es ihm Monika Heinold gleich, und stellt sich hinter Nato und Marine und gegen den Kieler Kreisverband. Dass sie damit ihre Parteifreunde brüskieren, nehmen Habeck und Heinold auf dem Weg zur politischen Mitte billigend in Kauf. Es bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, denn sie kämpfen nicht nur um Wählerstimmen, sondern auch um einen großen Teil der Parteibasis, der sich ebenfalls mehr Realpolitik wünscht.