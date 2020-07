Kiel

Schließlich ist geteiltes Leid halbes Leid und geteilte Freude doppelte Freude. Doch wie sollen Studienanfänger Kontakt zu Kommilitonen aufbauen, wenn es keine Kennenlern-Veranstaltungen gibt und die Lehre im Internet statt auf dem Campus stattfindet?

Soziale Bindungen gehören dazu

Dass die FH Kiel bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht zunächst an die Erstsemester denkt, ist absolut richtig. Das Studium besteht aus weit mehr als aus Vorlesungen, Referaten und Büchern. Die sozialen Bindungen gehören ebenfalls dazu – und die lassen sich am besten in der Anfangszeit an einer Hochschule knüpfen.

Online-Unterricht hat auch Vorteile

So verständlich der Wunsch nach Präsenz-Lehre auch ist: Es sollte nicht vergessen werden, dass der Online-Unterricht, den die Unis gezwungenermaßen anbieten mussten, auch Vorteile hat. Es gab durchaus positive Erfahrungen, die weiter genutzt werden sollten. Die Flexibilität durch Vorlesungen, die jederzeit im Internet nachträglich abgerufen werden können, erleichtert das Studentenleben ungemein, sei es, wenn ein dringender Besuch in der Heimat ansteht oder wenn ein Referat vorbereitet werden muss. Daher sollte die digitale Lehre dort, wo sie möglich und sinnvoll ist, weiter vorangetrieben werden. Entscheidend ist die ausgewogene Mischung zwischen Online- und Präsenzunterricht.

