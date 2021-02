Neumünster

Wann hat es in Neumünster zuletzt eine solche politische Dummheit gegeben wie diesen Antrag auf ein Parteigerichtsverfahren – viele Monate nach einem Vorfall und mitten im Oberbürgermeisterwahlkampf?

Weil ihnen der Vorwurf „Hinterzimmerpolitik“ nicht passte, zogen CDU-Chef Wolf Rüdiger Fehrs und fünf Gefolgsleute vors Parteigericht, um ihre „persönliche Ehre“ reinzuwaschen. Ging es nicht drei Nummern kleiner? Mal ganz nebenbei: Selten war der Begriff „Hinterzimmerpolitik“ so passend wie für das Vorgehen von Fehrs & Co, als sie Melanie Bernstein im letzten Herbst (vergeblich) als Bundestagskandidatin verhindern wollten und plötzlich hinterrücks Thomas Michaelis nominierten.

Die Gräben in der Neumünster-CDU sind traditionell tief

Nun hat der Landesvorsitzende Daniel Günther also durchgegriffen und Fehrs zum Rücktritt gezwungen. Große Teile der Neumünster-CDU atmen auf, aber andere Teile eben auch nicht. Die Gräben in der Partei sind traditionell tief, Fehrs hat eine große und treue Gefolgschaft, und seine Fähigkeiten im Strippenziehen sind beachtlich.

Das dürfte auch Karin Prien noch feststellen. Einen roten Teppich darf sie an der Schwale nicht erwarten, denn allzu offensichtlich ist doch, dass die Frau Ministerin aus Hamburg gern einen Wahlkreis hätte, um in den Landtag einziehen zu können. So etwas kommt in Neumünster allenfalls mittelmäßig an. Eine Wahl zur Kreisvorsitzenden oder zur Landtagskandidatin sollte sie nicht als gesichert ansehen. Abstimmungen auf CDU-Parteitagen sind in Neumünster immer für Überraschungen gut.