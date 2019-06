Eckenrförde

Was dabei herauskam, ist nichts weiter als nutzlose Schlagwort-Politik. Zur nervösen Ausrufung eines „Notstandes“ kommt es immerhin nicht, denn CDU, SSW und FDP werden den Arbeitskreis mit ihrer Ein-Stimmen-Mehrheit durchsetzen. Durchaus klug ist es, die „Fridays for Future“-Gruppe einzubinden. Das Kalkül: Die werden dann schon sehen, dass es nicht so einfach ist, jede Forderung in der Kommunalpolitik eins zu eins umzusetzen. Denn es gibt noch andere Interessen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es mit ziemlicher Sicherheit gar nicht erst zu dem Vorschlag des Trios gekommen wäre, wenn die Grünen nicht mit ihrer Maximalforderung „Klimanotstand“ vorgeprescht wären. Der Europawahlsieger treibt die Etablierten auch in Eckernförde vor sich her.