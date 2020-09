Strande

Wenn Bürgermeister Holger Klink am späten Sonntagabend nach Verkündung des Ergebnisses auch nicht von einem Sieg sprechen wollte – die Faust dürften er und die anderen Gemeindevertreter zumindest in Gedanken in die Höhe gereckt haben. Schließlich hatten alle bis zuletzt erbittert um Verständnis der Strander Bürger für die Vorhaben Bürgerhaus und Seniorenwohnen gekämpft. Die Erleichterung über das Ergebnis muss dementsprechend groß gewesen sein.

Dass die Politiker sich am Ende durchgesetzt haben, verdeckt jedoch nicht die Gräben, die in den vergangenen Monaten in der Gemeinde entstanden sind. Die müssen wieder überbrückt werden. Von allein passiert das nicht. Eine Chance dazu bietet die Bürgerbeteiligung, die nun noch im Verfahren für die Bauten auf dem Ankerplatz und auf der Auwiese vorgesehen ist. Alle Seiten sollten diese Gelegenheiten ernsthaft nutzen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Strander Bürger mit den neuen Gebäuden auf ewig einen Makel verbinden. Das kann keiner wollen.

