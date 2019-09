Ulf B. Christen zum Jamaika-Haushalt

Kiel

Die Steuerquellen werden nicht mehr so üppig sprudeln. Damit fehlt der Koalition das nötige Geld, um alle der teils berechtigten und populären Wünsche zu erfüllen. Finanzministerin Monika Heinold hat die Schleswig-Holsteiner im Landtag auf diese härteren Zeiten eingestimmt. Die Grüne hat aus ihrer düsteren Prognose aber leider nicht die richtigen Schlüsse für den Haushalt 2020 gezogen.

Etatentwurf ist nicht wirklich solide

Mit einem Ausgaben-Plus von satten 3,5 Prozent ist der Etatentwurf nicht wirklich solide. Das gilt auch, weil die Koalition vor allem für Schulen und Polizei neue Stellen schafft und damit den öffentlichen Dienst weiter ausbaut.

Hinzu kommt, dass große Reformprojekte auch finanziell noch nicht in trockenen Tüchern sind. Das gilt insbesondere für den Kommunalen Finanzausgleich, aber auch für die noch nicht beschlossene Kita-Reform, die viele Eltern entlasten würde.

Kein Gegenwind von der SPD

Ein kleiner Trost bleibt Jamaika. Oppositionsführer Ralf Stegner hat derzeit vor allem die SPD-Casting-Shows und seine mögliche Karriere in Berlin im Blick. Landeschefin Serpil Midyatli fehlte ganz. Während der Landtag über die Zukunft Schleswig-Holsteins diskutierte, nahm die Abgeordnete an einer Integrationskonferenz in Kanada teil.

Von Ulf B. Christen