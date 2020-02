Ulrich Metschies: IT-Sicherheit von existenzieller Bedeutung

Kiel

Mehr bewegen? Fettärmer essen? Diese Empfehlungen werden genau so oft in den Wind geschlagen, wie die gebetsmühlenartige Warnung, die Computersoftware auf dem aktuellen Stand zu halten. Dabei sind diese Aufforderungen in unterschiedlicher Weise von existenzieller Bedeutung. Gesunde Ernährung stärkt das Immunsystem, eine fitte IT hilft, Cyberangriffe abzuwehren.

Niemand weiß genau, wie viele Unternehmen noch Windows 7 im Einsatz haben. Klar ist jedoch: Es sind zu viele. Windows 7 ist ein beliebtes Betriebssystem, keine Frage. Aber mit elf Jahren auf dem Buckel eben auch hoffnungslos veraltet. Es kann den rasant wachsenden Cyber-Bedrohungen schon längst nicht mehr Paroli bieten.

Viele Betriebe schieben die Umstellung auf Windows 10 dennoch möglichst so weit hinaus, bis ohnehin neue Hardware fällig ist. Dieses Beharrungsvermögen, basierend auf einer fatalen Mischung aus Bequemlichkeit, Know-how-Mangel und Kostenaversion, öffnet Kriminellen Tür und Tor und gefährdet nicht selten die Existenz eines Unternehmens.

Angriffe aus dem Netz sind heute derart perfide, dass ein Unternehmen von einem Tag auf den anderen ganz dicht an den Abgrund geraten kann. IT-Sicherheit ist nicht für lau zu haben. Doch verglichen mit den Summen, die Unternehmen an Cyber-Erpresser zahlen, sind die Ausgaben für die Umstellung des Betriebssystems gut zu verkraften.

Lesen Sie auch:

Experten warnen: Firmen setzen veraltetes Windows 7 ein

Sicherheitslücken: So rasch wie möglich weg von Windows 7

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft finden Sie hier.