Kiel

100 Speicher-Hybrid-Lokomotiven hat der Großkunde DB Cargo schon bestellt, weitere Aufträge aus dem In- und Ausland sollen aus dem Messeauftritt resultieren. Es geht um viel Geld, um Prestige und es geht um rund 350 Arbeitsplätze.

Leider ist bis heute nicht klar, wie der große Kuchen der Serienfertigung auf die konkurrierenden Standorte Kiel und Rostock aufgeteilt wird. Hinter den Kulissen liefern sich Japaner und die Bahn-Tochter seit Monaten ein Gezerre, dass den Zeitplan für den Millionenauftrag bereits ins Wanken gebracht hat. DB Cargo will möglichst viel Wertschöpfung nach Rostock ziehen, um das dortige Bahnwerk besser auslasten zu können. Toshiba hingegen baut auf Kiel und will am Standort Friedrichsort ein Zentrum für Eisenbahntechnik etablieren.

Kompromiss besser als weiteres Herumgeeiere

Natürlich ist es schon ein Erfolg, dass Toshiba den europäischen Prototypen der Lok in Kiel entwickelt und gebaut hat. Doch langsam müsste mal klar sein, wo denn nun die Serienfertigung erfolgen soll. Aktuell spricht vieles dafür, dass ein großer Teil der Wertschöpfung nach Kiel kommen, die Montage aber teilweise in Rostock erfolgen könnte. Das wäre ein standortpolitischer Kompromiss, der nicht nur aus lokalpatriotischer Sicht schmerzt, sondern für den es rein sachlich kaum eine Rechtfertigung gibt. Doch besser als ein weiteres Herumgeeiere wäre er allemal.