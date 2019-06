Kiel

Die Kieler Coop eG überlässt dem schon heute dominierenden Partner Rewe ganz das Feld beim bisherigen Gemeinschaftsunternehmen Supermärkte Nord in Kiel. Die einst stolze Coop, eine der ältesten Konsumgenossenschaften der Republik, ist künftig eine Beteiligungsgesellschaft, die mit dem Kerngeschäft von einst nichts mehr zu tun hat – außer, dass sie 31 Märkte an die Supermärkte Nord vermietet. Doch die Entscheidung ist strategisch richtig. Nachdem die Coop vor wenigen Jahren noch vor dem Abgrund stand, schreibt sie heute schwarze Zahlen. Wozu soll sie sich noch mit einer Minderheitsbeteiligung an einem defizitären Einzelhandelsunternehmen herumplagen?

Harte Besen werden kehren

Die andere Nachricht ist nicht so schnell abzuhaken: Rewe bezeichnet die Supermärkte Nord ganz unverblümt als „Sanierungsfall“, spricht von einem „harten und steinigen“ Weg, und der Notwendigkeit „Prozesse und Strukturen“ auf den Prüfstand zu stellen. Übersetzt aus dem Manager-Sprech bedeutet das nichts anderes, als dass die Kölner in der Kieler Zentrale der Supermärkte Nord mit hartem Besen kehren werden. Überall dort, wo Doppelstrukturen erkennbar sind, dürfte es zu einer Verlagerung von Jobs und Funktionen kommen. Rücksicht auf einen Miteigentümer, der in der Region verwurzelt ist, muss Rewe künftig ja nicht mehr nehmen.