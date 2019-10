Ulrich Metschies zum Wurst-Skandal

Kiel

Wer überrascht ist von den Listerien in der Wilke-Wurst, der hat kein gutes Gedächtnis für Lebensmittel-Skandale. Meist ist es nur eklig, was da in unser Essen gelangt. Für zwei Menschen waren die belasteten Fleischwaren aus Hessen diesmal tödlich.

Die bundesweiten Folgen sind erschreckend

Erschreckend an diesem Fall ist jedoch weniger, dass gesundheitsgefährdende Keime in Nahrungsmittel gelangten. Das kommt tatsächlich immer wieder vor, nicht nur bei Fleisch. Erschreckend sind die bundesweiten Folgen. Da wird in einer einzigen Wurstfabrik geschlampt – und in der gesamten Republik bricht eine Schnitzeljagd los: Wo ist die Wilke-Wurst? Wir reden von Digitalisierung, doch statt sich per Mausklick aktuelle Vertriebslisten auf den Schirm holen zu können, müssen die Behörden die Abnehmer der Wilke-Waren anhand ellenlanger Excel-Tabellen identifizieren, von denen viele so alt sind, als habe man sie aus den Kellern der Wurstfabrik hervorgekramt.

Die aktuelle Überwachung reicht nicht aus

Das Kontrollwesen in Deutschland funktioniert vergleichsweise gut, die Hygienevorschriften sind streng. Tatsache ist aber auch, dass unsere kleinteilig organisierte und unterbesetzte Lebensmittelüberwachung nicht passt zu einer Branche, die auf Masse und Marge setzt, und Lieferketten konstruiert, die um Längen komplizierter sind als die Herstellung von Salami oder Landleberwurst.

