U. Metschies: Krise auch hausgemacht

Kiel

Noch ist unklar, wie viele der 745 Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben, doch die Vorgabe aus der US-Zentrale lässt für Hoffnung wenig Spielraum. Wie konnte es so weit kommen? Es ist eine fatale Mischung aus externen Faktoren und hausgemachten Problemen, die die in Kiel so traditionsreiche Produktion von Schiffsmotoren dicht an den Abgrund gebracht hat. Dass die Schifffahrtskrise die Nachfrage über Jahre hat sinken lassen – dafür kann man ein Management kaum verantwortlich machen.

Es gab auch strategische Fehlleistungen

Auch den Corona-Einbruch der Weltkonjunktur darf man als höhere Gewalt verbuchen. Doch mindestens ebenso gravierend sind strategische Fehlleistungen. Vor allem hat sich Caterpillar zu lange ausgeruht auf den großen Erfolgen der Vergangenheit wie dem Bestseller M43 und dem LNG-fähigen Kraftpaket M46. Nun brachial gegen die Krise anzusparen und wichtiges Know-how zu verspielen, das ist kein Plan für die Zukunft.

Anzeige

Auch die Politik muss dringend handeln

Weitere KN+ Artikel

Fakt ist aber auch: Caterpillar bewegt sich auf einem Markt, in dem weniger die Innovationskraft belohnt wird, sondern der Preis. Hier muss die Politik dringend handeln, und zwar international: Solange Reeder in weiten Teilen der Weltmeere ungestraft Schwerölschleudern einsetzen dürfen, haben saubere Motoren aus Kiel wenig Chancen.

Lesen Sie dazu: Caterpillar in Kiel: 200 Arbeitsplätze in Gefahr

Mehr Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.