Kiel

Wenn im Zuge so einer Fusion auch noch ein öffentlich-rechtliches Unternehmen zur Aktiengesellschaft werden soll, klingeln nicht nur bei Kapitalismusgegnern die Alarmglocken: Das riecht nach Privatisierung.

Tritt man gedanklich jedoch ein paar Schritte zurück, dann erscheint die geplante Verschmelzung von Förde Sparkasse und Sparkasse Mittelholstein unter dem Dach einer AG als sinniger Schachzug. Plötzlich erhielte die Förde Sparkasse die Chance, Kunden zu Anteilseignern zu machen – ein Anreiz, mit dem Genossenschaftsbanken seit jeher Kunden an sich binden. Diese Stärke kann man kaum überbewerten in einer Zeit, in der Konkurrenz nur einen Klick entfernt ist und agile Fintechs für junge Leute immer verlockender werden.

Anzeige

Mitsprache als Marketinginstrument: Der Weg, den die Vorstände in Kiel und Rendsburg beschreiten wollen, verdient Respekt. Er ist allemal besser, als schrumpfenden Margen mit Stellenabbau und Filialschließungen hinterher zu sparen. Doch es gilt auch, die Risiken im Blick zu haben. Die ergeben sich zwangsläufig, wenn privates Kapital ins Spiel kommt. Öffentlich-rechtliche Unternehmen sind gefeit gegen Rendite-Gier. Eine AG, das zeigt auch die Erfahrung mit der Provinzial, ist da anfälliger. Die Politik hat Gestaltungsmacht. Nun muss sie sie nutzen.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Förde Sparkasse und Sparkasse Südholstein wollen fusionieren