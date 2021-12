Kiel

Bislang herrschte unter Virologen Einigkeit: Wenn es darum geht, wo sich Corona besonders gut verbreitet, standen private Treffen stets an erster Stelle. Zu Hause am Küchentisch, wo man in jeder Beziehung seine Maske fallen lässt, hat das Virus leichtes Spiel. Der Einkaufsbummel galt dagegen als unverdächtig, zumal in den Läden ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss und Kontakte flüchtig bleiben.

Kein Wunder also, dass Schleswig-Holsteins Einzelhändler angesichts der neuen 2G-Regelung, die Ministerpräsident Daniel Günther bereits ab diesem Sonnabend einführen will, auf den Barrikaden sind. Mitten im Weihnachtsgeschäft kommt ihnen jede weitere Einschränkung ungelegen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Wahrscheinlichkeit für Ansteckungen ist umso größer, je mehr Menschen aufeinandertreffen.

Volle Innenstädte, vor allem überfüllte Einkaufszentren dürften in der Vorweihnachtszeit zum Eldorado für Omikron und all die anderen Mutanten werden. Günther nimmt deshalb zu Recht Ungeimpfte in den Blick, die von Corona besonders gefährdet sind. Sie sind es, die die Gesellschaft besonders schützen muss – manche leider auch vor sich selbst.

Die Corona-Impfung ist keine reine Privatsache mehr

Ungeimpfte müssen im Fall einer Infektion mit besonders schweren Krankheitsverläufen rechnen, einige leider auch mit dem Tod. Reine Privatsache? Schon lange nicht mehr! Mediziner und Klinikpersonal berichten täglich von ihrer Verzweiflung, weil es überwiegend Ungeimpfte sind, die bei ihnen auf der Intensivstation landen und nicht zu retten sind. Vor allem aber beklagen sie, dass andere, mindestens ebenso dringend notwendige Behandlungen verschoben werden müssen.

So richtig allerdings die Entscheidung der Landesregierung sein mag und so sinnvoll es ist, dem eher hilflosen Ruf aus Süddeutschland nach einem bundesweiten Lockdown ein moderates Signal entgegenzusetzen: Reichlich überraschend kommt das alles schon.

Dass sich der Einzelhandel überfahren fühlt, ist absolut nachvollziehbar. Welches Personal soll 2G kontrollieren, und wer soll den Frust abfedern, wenn liebe Stammkunden an der Ladentür abgewiesen werden? Die Landesregierung sollte schon an diesem Donnerstag und nicht erst am Freitagnachmittag weitere Details veröffentlichen. Sonst sorgt sie nicht nur bei Ungeimpften für Ärger.