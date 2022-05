Kiel

In einer perfekten Welt wäre diese Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga bereits nach dem 33. Spieltag zu Ende gewesen. Ein rauschhaftes 3:0 gegen Nürnberg vor den eigenen Fans, mit einem finalen Euphorieschub ab in den Urlaub – und mit dem Vertrauen in die eigene Qualität rein in die Vorbereitung. Aber dann das: 34. Spieltag, 1:3 in Sandhausen. Ein Stimmungskiller.

Die Welt von Holstein Kiel ist nicht perfekt. Aber, das ist vielleicht viel bedeutender, sie ist stabil. Die KSV hat allen Widrigkeiten getrotzt, hat nach schweren Kapriolen zurück zu ihrem Stil gefunden, hat nicht nur die Spätsommerkrise unter Ole Werner, sondern auch die Frühlingskrise unter Marcel Rapp überstanden – und bemerkenswert souverän vorzeitig die Klasse gesichert. Der Lohn: die sechste Zweitliga-Saison am Stück. Die Etablierung, weiterhin gültige sportliche Zielsetzung des Vereins, ist eigentlich längst erreicht.

Und doch ist sie bedroht. Denn noch immer krankt Holstein am Substanzverlust aus dem Vorsommer. Die weggebrochene Achse um Jonas Meffert, Jae-Sung Lee und Janni Serra, sie konnte nicht ersetzt werden. Sportchef Uwe Stöver griff – wenn auch nicht als Allein-, so doch als Hauptverantwortlicher – zu oft daneben, musste sich mit Nachverpflichtungen korrigieren – und steht nun vor einem entscheidenden Transfersommer, in dem die aufgestauten Dysbalancen im Kader dringen behoben werden sollten. Er muss jünger werden, auf Schlüsselpositionen wie der Sechs ein hochwertiges Update draufgespielt bekommen, für einen möglichen Abgang von Fabian Reese vorbereitet werden. Fehlgriffe? Kann man sich, im Wortsinne, kaum mehr leisten.

Im letzten Jahr mag die Kaderplanung durch die ungewisse Ligazugehörigkeit erschwert gewesen sein. Dieses Argument fällt diesmal weg. An den kommenden Wochen wird sich Stöver messen lassen müssen.