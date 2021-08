Kiel

Am Ende steht in der Tabelle ein magerer Punkt aus vier Partien. Wichtiger als das Zählbare bei Holstein Kiel war an diesem Wochenende aber die Gewissheit: Es steckt doch etwas drin in diesem neuen KSV-Kader. Nicht alles war gut, aber eben vieles auch nicht so schlecht wie in den vorangegangenen Partien. Darauf lässt sich aufbauen.

Was ebenso Zuversicht für die nächsten Wochen gibt: So klar Ole Werner nach dem 0:3 gegen Regensburg die Schieflage im Team erkannt und benannt hat, so konsequent ist er bereit, die Probleme anzugehen – inklusive Umkrempeln der Startformation. Sein Mut verdient Respekt, er hat sich ausgezahlt.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Werners Signal ist klar: Der junge Coach ist nicht bereit, die zuvor gezeigten Leistungen weiter hinzunehmen. Und sehr bereit, dafür auch eigene Fehler in der Aufstellung seiner Mannschaft zu erkennen – und zu korrigieren. Dass Steven Skrzybski auf der Acht keine Hilfe ist, hat in den ersten Partien jeder gesehen. Wie wertvoll der Ex-Schalker für die KSV sein kann, hat er am Freitag in Düsseldorf als fleißiger Anläufer mit Torriecher im Sturm bewiesen. So kann es weitergehen – auch für Werner, der mit seinen erfolgreichen Manövern eine aufkeimende Trainerdiskussion vom Tisch wischen konnte, bevor diese überhaupt begonnen hat.