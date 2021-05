Kiel

Eins ist klar: Das 0:5 vom Sonnabend, diese enttäuschende Pokal-Pleite bei Borussia Dortmund, hat in der Corona-geschundenen Holstein-Seele keinen bleibenden Schaden hinterlassen. Der 2:0-Sieg gegen Sandhausen am Dienstagabend im Holstein-Stadion war von vorne bis hinten souverän. Und wichtig! Denn im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga kann sich die KSV, die nun im Drei-Tage-Rhythmus gefordert ist, den Erfolg nicht mehr im Training erarbeiten. Die Körner, der Aufwind, die Euphorie müssen über Siege kommen.

Man sagt, enge Spiele werden im Kopf entschieden. Aber eben auch in den Beinen. Ob dort die Kräfte nach allen Widrigkeiten und Trainingsverboten durch doppelte Quarantäne hält, bleibt abzuwarten.

Holstein ist jetzt nicht mehr nur noch Jäger. Der HSV sitzt den Störchen mit heißem Atem und „Trainer-Ungeheuer“ Horst Hrubesch im Nacken. Auch Düsseldorf rechnet sich Chancen aus. Und mit St. Pauli kommt Freitag das wohl stärkste Team der Rückrunde ins Holstein-Stadion. Es bleibt spannend.