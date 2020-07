Schleswig-Holstein

Zwar musste Stegner im vergangenen Jahr eher unfreiwillig den Posten als Landesparteichef seiner politischen Ziehtochter Serpil Midyatli überlassen. In Wahrheit prägt er aber noch immer die Geschicke der Nord-SPD. Die Außenwirkung sowieso: In jüngster Zeit trumpfte Stegner mit Enthüllungen zur Grote-Affäre auf und heizt Ministerpräsident Daniel Günther so stark ein, dass es in der Staatskanzlei ungemütlich wird. Wer außer ihm wäre dazu in der SPD ernsthaft in der Lage?

Nun hat die Ankündigung des 60-Jährigen im Landeshaus niemanden ernsthaft überrascht. Ralf Stegner galt nach seinem Ausscheiden aus dem Bundesparteivorstand im Dezember 2019 als angeschlagen. Die Bundes-SPD hatte ihn bei den Kandidaturen ausgebootet und überraschend Midyatli in den Vorstand geholt.

Zuvor war Stegners ehrenwerter Versuch, an der Seite von Grande Dame Gesine Schwan Bundesvorsitzender zu werden und der alten Tante SPD neuen Schwung zu geben, grandios gescheitert. Zu kämpfen gehört in der Politik allerdings dazu. Will Stegner in Berlin nicht in Vergessenheit geraten, muss er also in den Reichstag. Seine Chancen stehen gut: Für den Vorschlag der Landesliste ist Midyatli zuständig.