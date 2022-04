Kiel

Als hätte der Autofahrer nicht schon genug Sorgen! Der Spritpreis hat sich in schwindelerregender Höhe eingependelt, der Gebrauchtwagenkauf ist so unerschwinglich wie selten, und auf einen Neuwagen mit E-Antrieb warten Kunden gut und gerne ein knappes Jahr. Und in Kiel: Fallen immer mehr Parkplätze weg, zugunsten von Fahrradstellplätzen oder Radwegen, der Ton zwischen Auto- und Radfahrlobby verschärft sich täglich. Es muss sich wie eine weitere Ohrfeige anfühlen, wenn der Großstädter mit Pkw nun auch noch mit höheren Gebühren für seinen Bewohnerparkausweis rechnen muss. Und das muss er: Die Preise werden steigen, daraus macht Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) keinen Hehl. Die Frage ist nur: wie stark?

Doch ist das wirklich die Lösung, um die Menschen vom Auto aufs Rad oder in den Bus und die Bahn zu bewegen? Das allein ganz sicher nicht. Wo kein Carsharing für den Wocheneinkauf parat steht, wo das nächste Lastenrad zu weit entfernt ist oder Hilfsangebote für Rentner eine Alternative zum eigenen Auto bieten, der wird auch diese Ohrfeige kassieren und die höheren Kosten tragen.

Denn am Vorbild Stockholm, das 1800 Euro für einen Bewohnerparkausweis kassiert und damit tatsächlich abschreckt, will sich Buchholz nicht orientieren. Und das ist gut so. Zuvor muss Kiel nämlich wie Stockholm ausreichend Alternativen zum Autoverkehr schaffen. 2035 soll das so sein, bis dahin greift das Mobilitätskonzept. Meinetwegen dürfen dann auch Anwohner für den Luxus Auto exorbitant zur Kasse gebeten werden.