Kiel

Heute konkurrieren Handwerksfirmen mit vielen Ein-Mann-Betrieben, die ohne Personalkosten und nah an der Selbstausbeutung durch Niedrigpreise punkten. Tausende haben sich seit der Abkehr vom Meisterzwang als Fliesen- oder Parkettleger selbstständig gemacht. Kritiker warnen vor einer Abschottung der Märkte, sollte die Pflicht zurückkehren. Doch was nützt ein Gründungsboom, wenn die Betriebe kaum Überlebenszeit haben? Was bringen Gründungszuschüsse, wenn Firmen gleich wieder aufgeben? Wer hilft Kunden, die niemanden haben, bei dem sie Gewährleistungsansprüche geltend machen können?

Nachwuchsproblem wird dadurch nicht gelöst

Zwar hat die Öffnung für mehr Wettbewerb gesorgt, die Leistungsfähigkeit hat sich aber nicht erhöht – im Gegenteil. Von Gutachtern ist zu hören, dass sie immer häufiger Pfusch von unqualifizierten Handwerkern zu sehen bekommen. Firmen ohne Meisterbrief liefern nicht grundsätzlich schlechte Arbeit ab, aber der Titel steht für eine fundierte Ausbildung und fachkundiges Arbeiten. Und so sind es auch Meisterbetriebe, die für qualifizierten Nachwuchs sorgen. Wirklichkeitsfremd ist aber die Hoffnung, dass der Meisterzwang die Nachwuchsprobleme entschärft. Daran kann sich nur etwas ändern, wenn sich Image und Wertschätzung des Handwerks verbessern.