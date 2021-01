Kiel

Der Online-Handel boomt in der Krise, das war absehbar. Beunruhigend ist, dass nach einer E-Commerce-Studie die Verbraucher am stationären Einzelhandel vor allem schätzen, dass man die Ware sofort mitnehmen kann. Die vermeintlich wichtigen sozialen Funktionen, etwa das gemeinsame Einkaufserlebnis, werden sehr gering bewertet.

Nun, das mag für die Corona-Pandemie gelten, in der viele Verbraucher mit „Zieleinkäufen“ rasch Besorgungen erledigen. Es wird aber eine Zeit nach Corona geben. Und in dieser werden hoffentlich viele Menschen in die Innenstädte zurückkehren, die von zwei Seiten unter Druck sind: von der wachsenden Zahl der Onliner-Shopper, die in der Krise Zuwachs bekommen, und von der „Grünen Wiese“ mit ihren Verbrauchermärkten.

Hinzu kommt: Auch der Online-Handel schläft nicht. Jüngste Trends sind Sprachassistenten, die Beratung und Bestellung übernehmen, oder Social-Media-Angebote, bei denen „Micro-Influencer“ über Messenger zum Kaufen animieren. Das wäre auch im stationären Handel denkbar, er muss nur jede Gelegenheit zur Innovation nutzen. Am Ende kommt Online-Shopping oft genug ohne persönlichen Kontakt zum Kunden aus. Das kann kein Messenger ersetzen. Auch den Spaß am Einkaufsbummel mit Freunden und Familie kann das Netz nicht übernehmen, ebenso wenig wie gastronomische Angebote in den Zentren. Im Moment ist alles eingefroren – doch bald haben es die Kunden wieder in der Hand, welche Vorteile überwiegen und wie die Zukunft der Innenstädte aussehen soll.