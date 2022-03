Kiel

Zahlen lügen nicht. Und gegen diesen Trumpf der Stadt und des Landes hatte schließlich auch die Deutsche Umwelthilfe keine juristischen Argumente mehr. Die gerichtliche Erfolgsserie des Verbandes ist ausgerechnet in Schleswig-Holstein gerissen. Denn am Ende zählt allein die Tatsache, dass die Schadstoffwerte zuletzt den Grenzwert nicht überschritten haben. Nur darum geht es: Die Luft am Theodor-Heuss-Ring muss besser werden. Das ist sie.

Natürlich hatten Stadt und Land in dem Rechtsstreit auch gewaltiges Glück. Die Corona-Krise und die Dauerbaustellen haben einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Stickstoffdioxid-Werte gesunken sind. Aber die umstrittenen Luftfilteranlagen und das Tempolimit haben offensichtlich ebenfalls geholfen, dass es kein Fahrverbot geben muss.

Drohungen der Umwelthilfe zeigten in Kiel Wirkung

Offiziell ist kein Triumphgeheule zu hören. Umweltstaatssekretär Tobias Goldschmidt und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der sich mit maximalem persönlichen Einsatz in diesen Streit gestürzt hat, dürften gestern aber ziemlich gute Laune gehabt haben. Die Umwelthilfe muss sich jedoch nicht als großer Verlierer fühlen. Ihre Drohungen haben erst zu den bekannten Reaktionen geführt. Von 2012 bis 2019 wurden die Grenzwerte in Kiel regelmäßig überschritten. Die Verantwortlichen hat dies lange nicht gestört. Ohne DHU hätte es den überarbeiteten Luftreinhalteplan noch viel später gegeben.

Schadstoffärmere Autos und E-Fahrzeuge sollen nun dafür sorgen, dass es auch bei freier Fahrt kein Zurück zu den alten Belastungswerten gibt. Die Hauptaufgabe bleibt: eine Verkehrsinfrastruktur zu schaffen, die dauerhaft weniger Autoverkehr möglich macht.